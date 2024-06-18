Путин: США видят в независимости других угрозу для себя

Президент России написал статью для северокорейского издания

Отношения России и КНДР основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, наши страны активно развивают многоплановое партнерство. Об этом заявил Владимир Путин на страницах ведущего северокорейского издания "Нодон Синмун". Статья опубликована на сайте Кремля в преддверии государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Ким Чен Ын лично пригласил Путина, когда находился с визитом в нашей стране в сентябре прошлого года. Как отметил российский президент, Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником Москвы, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка.

Соединенные Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах. Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со все более жестким внешним давлением. Руководство США рассматривает такое естественное и законное стремление к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире. США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине. При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам.

Владимир Путин также подчеркнул - стремление к миру и равноправию отличает и Северную Корею, народ которой борется за свободу, суверенитет и национальные традиции. При этом добиваясь колоссальных результатов в укреплении обороны, промышленной и научной мощи страны. И это несмотря на немыслимое давление Запада, выдвигающего все более жесткие и невыполнимые требования.

Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно - выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

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