Суслов: Мировое большинство не готово поддерживать антироссийские ультиматумы

Саммит в Швейцарии не достиг поставленных Западом целей

На какие результаты по итогам саммита в Швейцарии рассчитывал Киев? И что в реальности получил? Каких действий можно ждать от Украины после того, как большинство стран мира фактически отказали ей в поддержке?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики - Дмитрий Суслов.

"Конференция в Швейцарии показала, что мировое большинство не готово поддерживать антироссийские ультиматумы. Дальше будет продолжение боевых действий, чтобы попытаться изменить соотношение сил в ту или иную пользу. Сделать это в пользу Украины можно только эскалацией. И это очень опасно", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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