Старый Свет уже не тот

Хаос расползается по территории закона и порядка: свободные и демократические выборы оказались фикцией, глас народа никто не хочет услышать. Предчувствие надвигающегося хаоса охватило бывшего президента Франции Николя Саркози, который прокомментировал роспуск Национального Собрания после парламентских выборов.

"Этот роспуск представляет собой большой риск как для страны, так и для президента. Для страны, которая уже расколота, потому что он может погрузить ее в хаос, из которого ей будет очень трудно выбраться", - отметил он.

В интервью изданию Le Journal du Dimanche Саркози говорит: Макрону было бы неплохо использовать свой президентский срок, чтобы достичь того, чего хочет французский народ. Да кому какое дело, что он хочет! Демократия - народовластие? Да как бы не так! Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямым текстом заявила: досрочные выборы в стране стали бы подарком врагам либеральной демократии.

Правящая коалиция полностью провалилась на выборах в Европарламент. Так народ проголосовал. Проголосовал неправильно. Значит, и немецкие избиратели - враги либеральной демократии? Выходит, так.

Если Бербок живет в своей реальности, требуя, например, от России, развернуть политику на 360 градусов, здравомыслящие европейцы, такие, как Николя Саркози, чувствуют острое противоречие между реальной картиной и политическим спектаклем, который политики разыгрывают в информационном поле. Россия - враг, она не должна победить, санкции работают и вот-вот порвут российскую экономику в клочья... Но вот Financial Times публикует статью с такими данными: в мае Россия обогнала США в качестве поставщика газа в Европу. Российское недемократичное топливо просто дешевле демократичного американского. В этом году также истекает соглашение о транзите газа между Украиной и Россией. Демократия демократией, но топить чем-то надо.

Еще одна беда пришла, откуда не ждали. Россию вроде бы надо победить. Но пресса снова приносит тревожные новости: Владимир Путин нацелился на уязвимую часть экономики США - переизбыток долларов во всем мире. Страны БРИКС работают над созданием альтернативной валюты. И если все заработает, последствия для экономики Соединенных Штатов могут быть катастрофическими. А ведь у них есть уже своя ходячая катастрофа - самоходный дед, пока еще живое олицетворение хаоса.

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