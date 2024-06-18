А также - большое количество техники

В зоне СВО боевики за сутки потеряли более полутора тысяч боевиков и большое количество техники, в том числе американские БМП "Брэдли", бронеавтомобиль "Макс-ПРО", четыре гаубицы М-777 и две польских установки "Краб".

Не дают расслабиться противнику на правом берегу Днепра расчеты буксируемых пушек "Гиацинт". Артиллеристы тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. В этот раз наша батарея нанесла точные удары по замаскированным позициям ВСУ и пункту временной дислокации радикалов, расположенному в одном из заброшенных зданий.

А ЗРК "Тор-М2" отразил воздушную атаку националистов на авдеевском направлении. Во время боевого дежурства были обнаружены вражеские ракеты, которые двигались в направлении охраняемого объекта. Боеприпасы были выпущены с территории, контролируемой ВСУ. Наш расчет перехватил и уничтожил их.

Точность "ТОРов" позволяет одним боекомплектом ликвидировать до восьми целей противника. При этом РЛС автоматически блокирует поражение "своих" летательных аппаратов. Российские ЗРК работают в круглосуточном режиме и надежно прикрывают наши подразделения от разведывательных и ударных дронов неприятеля.

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