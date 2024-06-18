ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки более 1,5 тысячи человек

08:42
  • вторник
  • 18 июня 2024

А также - большое количество техники

В зоне СВО боевики за сутки потеряли более полутора тысяч боевиков и большое количество техники, в том числе американские БМП "Брэдли", бронеавтомобиль "Макс-ПРО", четыре гаубицы М-777 и две польских установки "Краб".

Не дают расслабиться противнику на правом берегу Днепра расчеты буксируемых пушек "Гиацинт". Артиллеристы тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. В этот раз наша батарея нанесла точные удары по замаскированным позициям ВСУ и пункту временной дислокации радикалов, расположенному в одном из заброшенных зданий.

А ЗРК "Тор-М2" отразил воздушную атаку националистов на авдеевском направлении. Во время боевого дежурства были обнаружены вражеские ракеты, которые двигались в направлении охраняемого объекта. Боеприпасы были выпущены с территории, контролируемой ВСУ. Наш расчет перехватил и уничтожил их.

Точность "ТОРов" позволяет одним боекомплектом ликвидировать до восьми целей противника. При этом РЛС автоматически блокирует поражение "своих" летательных аппаратов. Российские ЗРК работают в круглосуточном режиме и надежно прикрывают наши подразделения от разведывательных и ударных дронов неприятеля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.