Стало известно о новых подвигах российских военных

Сержант Иван Стручалин обнаружил и сбил из противодронного ружья два украинских беспилотника

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии младший сержант Илья Орлов - наводчик гаубицы "Мста-С" - точными выстрелами уничтожил два вражеских танка, пункт временной дислокации ВСУ, два буксируемых орудия и живую силу радикалов. Расчет Орлова не дал противнику возможности скопить резервы и перейти в наступление.

Сержант Иван Стручалин обнаружил и сбил из противодронного ружья два украинских беспилотника, которые летели в сторону наших позиций. Квадрокоптеры упали и сдетонировали на безопасном расстоянии от российских подразделений.

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