ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подмосковный Подольск принял на себя основной удар циклона

07:45
  • вторник
  • 18 июня 2024

Ураган с ливнем и градом повредил 156 кровель в многоэтажных домах

Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Мощные ливни с грозой обрушились на Татарстан, Нижегородскую и Московскую области.

За сутки в окрестностях столицы выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. На западе и юго-западе мегаполиса для этого потребовалось всего три часа. В ликвидации последствий были задействованы 300 бригад "Мосводостока".

Основной удар разбушевавшегося циклона принял на себя подмосковный Подольск. Ураган с ливнем и градом повредил 156 кровель в многоэтажных домах. Затопленными оказались не только лестничные пролеты, но и квартиры. Вода пришла на первые этажи, а дороги превратились в реки.

Ливневки в центре города не справились с потоком. На 25 подстанциях отключена электроэнергия, 15 переведены на резерв. Создан оперативный штаб, все службы переведены на круглосуточный режим, идут восстановительные работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подольск принял на себя основной удар циклона
Подольск принял на себя основной удар циклона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.