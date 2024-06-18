Подмосковный Подольск принял на себя основной удар циклона

Ураган с ливнем и градом повредил 156 кровель в многоэтажных домах

Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Мощные ливни с грозой обрушились на Татарстан, Нижегородскую и Московскую области.

За сутки в окрестностях столицы выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. На западе и юго-западе мегаполиса для этого потребовалось всего три часа. В ликвидации последствий были задействованы 300 бригад "Мосводостока".

Основной удар разбушевавшегося циклона принял на себя подмосковный Подольск. Ураган с ливнем и градом повредил 156 кровель в многоэтажных домах. Затопленными оказались не только лестничные пролеты, но и квартиры. Вода пришла на первые этажи, а дороги превратились в реки.

Ливневки в центре города не справились с потоком. На 25 подстанциях отключена электроэнергия, 15 переведены на резерв. Создан оперативный штаб, все службы переведены на круглосуточный режим, идут восстановительные работы.

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