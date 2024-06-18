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Два крупных испанских пляжа пришлось закрыть из-за акул

08:58
  • вторник
  • 18 июня 2024

Агрессивные трехметровые хищники на огромной скорости подплывали к самому берегу

На испанском острове Гран-Канария из-за появления акул пришлось закрыть два крупных пляжа.

Агрессивные трехметровые хищники на огромной скорости подплывали к самому берегу и пытались нападать на людей. Среди отдыхающих началась паника.

Чем вызвано такое поведение морских обитателей - неизвестно. Акулы-молоты нечасто подходят так близко. Они представляют серьезную опасность для человека.

Сейчас общественные пляжи вновь открыты. В воде размещены специальные устройства для слежки и оповещения. Наблюдение ведется и с помощью беспилотников.

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