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Лидеры ЕС не смогли договориться по кандидатурам на главные посты

08:55
  • вторник
  • 18 июня 2024

Неформальная встреча состоялась в Брюсселе

Лидеры Евросоюза не смогли договориться по кандидатурам на главные посты. Неформальная встреча в Брюсселе завершилась без ощутимого результата.

Она была посвящена обсуждению стратегической повестки ЕС на ближайшие пять лет. Главы государств и правительств попытались согласовать имена основных кандидатов на должности руководителей Еврокомиссии и Евросовета, а также верховного представителя по внешней политике и безопасности.

Наиболее острым называют вопрос о переизбрании председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя итоги встречи, с сожалением отметил, что новое руководство ЕС продолжит игнорировать волю своих народов и сохранит курс на противодействие России и поддержку миграции.

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