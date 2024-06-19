Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Луна в Скорпионе не в ладах с Ураном

Овны

Превосходный день для представителей знака, которые зарабатывают деньги на недвижимости, ремонтах, продажах товаров для дома. Все остальные могут что-то выгодно приобрести.

Тельцы

Представители знака, пишущие тексты, получат выгодное предложение или смогут сделать большой объем работы. Всех остальных ждут успешные переговоры или переписки.

Близнецы

Завтра Солнце покинет ваш знак, из-за чего вы можете чувствовать усталость или загрустить. Дайте себе возможность сделать паузу, уйти в тень и отдохнуть от общения.

Раки

Присмотритесь внимательно к событиям и предложениям, которые получаете. Звезды показывают, что у вас есть шанс достичь своей цели, исполнить заветное желание.

Львы

Информация, которую вы случайно подслушали или получили сегодня по секрету, окажется важной. Обращайте внимание на новости, которые придут необычным путем.

Девы

Вас сегодня могут пригласить поучаствовать в прямом эфире или выступить публично. Это получится очень хорошо, не стесняйтесь и соглашайтесь!

Весы

Новости, касающиеся работы или юридических дел, появятся в этот день. Не стоит недооценивать эту информацию, даже если она покажется незначительной.

Скорпионы

Луна в вашем знаке не в ладах с Ураном, поэтому общаться тет-а-тет будет сложно. Постарайтесь не поссориться с коллегой, партнером или любимым человеком.

Стрельцы

Ваша главная планета Юпитер сегодня заручилась поддержкой Меркурия. Стрельцам это обещает удачу в делах, связанных с торговлей, коммуникациями, учебой.

Козероги

Вы будете легко усваивать и запоминать информацию, что принесет успех на работе и учебе. Также повезет в делах, связанных с посылками, перевозками.

Водолеи

Прекрасный день для творческих представителей знака: наконец-то вы сможете переделать целую гору дел! Всем остальным полезны дела и хобби, которые заряжают вас энергией.

Рыбы

Если вы давно хотели украсить свой дом стильной вещью, именно сегодня стоит ее купить. А можно сделать что-то своими руками – получится мощный талисман.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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