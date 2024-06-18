Нельзя терять времени: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Гарея Сальянова

Девятилетний мальчик борется со страшной болезнью

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Этот сюжет - о 9-летнем Гарее Сальянове из Ульяновска. Мальчик борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он уже перенес несколько курсов химиотерапии, и теперь ребенку предстоит срочная трансплантация стволовых клеток. Но прежде необходимо провести тотальное облучение, а также Гарею потребуется сопроводительная терапия. Стоимость такого лечения - более трех миллионов рублей. Мама мальчика в отчаянии и просит о помощи.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Девятилетний Гарей старается быть мужественным, когда приходит на прием к очередному врачу. Ведет себя спокойно, но только мама знает, как сильно сын боится. Каждый день по много часов мальчик вынужден проводить в больнице. У Гарея смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. В очень агрессивной форме. Поэтому обычные способы лечения мальчику не помогают.

"Мы пытались провести курсы химиотерапии, высокодозной химиотерапии, но он не отвечал на них, либо давал краткосрочной ответ. Единственным шансом продлить ему жизнь является проведение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток", - объяснила Кристина Борисенко, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Гарей уже проходит подготовительное обследование перед пересадкой, но чтобы она прошла успешно, требуются лекарства сопроводительной терапии, а до операции необходимо срочно провести тотальное облучение тела. Пока мальчик в ремиссии, времени терять нельзя - рак может вернуться в любой момент.

"Если трансплантация не будет проведена вовремя, в ближайшие сроки, риск возникновения рецидива высок. Это значит, что злокачественные клетки будут вытеснять его нормальные ростки кроветворения, в связи с чем идут сильные инфекционные эпизоды, кровотечения и другие опасные осложнения", - добавила Борисенко.

Без необходимых препаратов и срочного облучения перед трансплантацией Гарей просто не сможет пережить операцию. Вот только стоит все лечение огромных денег – больше трех миллионов рублей. И нужны они прямо сейчас. Мама, узнав о такой сумме, была в шоке - даже не представляла поначалу, что делать.

Сейчас жизнь мамы и сына полностью зависит от того, что скажут врачи. Ежедневные задания: анализы, УЗИ, ожидание результатов. А что будет дальше - никто не загадывает. Если не успеть с лечением, наступит рецидив, а значит, придется снова проходить курсы тяжелой химиотерапии. Их мальчик уже вряд ли переживет.

Самое сложное, говорит мама, не показывать сыну свои страхи и не опускать руки. Ведь она для сына - единственная поддержка, единственный лучик надежды. Рядом с мамой Гарей спокоен. Он уверен, что она защитит его ото всех бед.

Мальчик начал вести блог. Там рассказывает, как проходит лечение, и показывает свою повседневную больничную, жизнь. В родном Ульяновске семью ждут бабушка и две старшие сестры, звонят каждый день - спрашивают, когда домой. Мама и Гарей пока не могут назвать точную дату - но не сомневаются, что этот счастливый день обязательно наступит.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Гарея Сальянова, программа 2011

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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