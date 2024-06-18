Сыгравший Гэндальфа актер попал в больницу после спектакля

85-летний актер кричал о помощи

Британского актера Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены.

Инцидент произошел во время постановки театра Ноэла Кауарда Player Kings. 85-летний актер потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены.

"У него все еще был включен микрофон, и было слышно, как он кричал о помощи", - рассказал один из зрителей телеканалу SkyNews.

Маккеллена отнесли на носилках в машину скорой помощи, информации о характере травм пока нет. Спектакль остановили, а посетителей вывели из театра. Деньги за билеты будут возвращены, пишет британское издание Mirror.

Иэн Маккеллен известен российскому зрителю по роли Гэндальфа во "Властелине колец" и "Хоббите", а также Магнето в серии фильмов "Люди икс".

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