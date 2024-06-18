Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита в Бюргенштоке

Число государств, отказавшихся поддержать итоговый документ, увеличилось до 16

Руанда стала третьей страной, которая отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Об этом стало известно из обновленного списка поддержавших документ, опубликованного МИД Швейцарии.

Руанда по состоянию на 16 июня была в списке, однако в списке от 17 июня уже отсутствовала.

Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Таким образом, число государств, отказавшихся поддержать итоговый документ, увеличилось до 16.

При этом швейцарский МИД допустил, что список еще может измениться. Как сообщил агентству ТАСС официальный представитель ведомства Валентин Клива, та или иная страна может изменить свое мнение до 18 июня включительно.

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