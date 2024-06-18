ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита в Бюргенштоке

08:13
  • вторник
  • 18 июня 2024

Число государств, отказавшихся поддержать итоговый документ, увеличилось до 16

Руанда стала третьей страной, которая отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Об этом стало известно из обновленного списка поддержавших документ, опубликованного МИД Швейцарии.

Руанда по состоянию на 16 июня была в списке, однако в списке от 17 июня уже отсутствовала.

Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Таким образом, число государств, отказавшихся поддержать итоговый документ, увеличилось до 16.

При этом швейцарский МИД допустил, что список еще может измениться. Как сообщил агентству ТАСС официальный представитель ведомства Валентин Клива, та или иная страна может изменить свое мнение до 18 июня включительно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Саммит по Украине
Саммит по Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.