Они рассредоточились по городу и не идут на контакт

В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке.

Вооруженных и экипированных иностранцев доставили в город на катерах, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. После прибытия они рассредоточились по Одессе и стараются ни с кем не контактировать.

"Они стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", - рассказал собеседник агентства.

Французских наемников неоднократно замечали в рядах Вооруженных сил Украины. Так в январе ВС России уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. Тогда во время удара погибли более 60 боевиков. В МИД России подчеркнули, что наемники или французские инструктора на Украине являются законной целью ВС России.

При этом в Париже утверждают, что французских наемников нет в зоне СВО, а также называют факт уничтожения десятков соотечественников в украинских подразделениях "грубой манипуляцией".

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