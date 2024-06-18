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Спецслужбы Турции узнали о подготовке теракта в Москве после "Крокуса"

09:05
  • вторник
  • 18 июня 2024

Боевики намеревались напасть на торговый центр

Спецслужбы Турции помогли России не допустить второй теракт после произошедшей в марте атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл".

После первого нападения террористическая группировка намеревалась взорвать переполненный торговый центр, сообщила турецкая газета Hurriyet. Атаку планировали боевики запрещенной в России организации "Вилаят Хорасан", которая связана с также запрещенным в России "Исламским государством".

"Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой", - рассказал собеседник агентства.

Турецкие спецслужбы тщательно следили за "Вилаят Хорасан" после атаки террористов на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.

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