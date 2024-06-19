Птицы высокого полета: в Хакассию доставлены соколы-балобаны

Их вырастили в подмосковном питомнике биофака МГУ

Сначала - самолетом, потом - автомобилем. Бесценный груз достают, не дыша. Еще мгновение - и впервые в российской истории на волю выпустят сразу полсотни соколов-балобанов. Столичные гости осматриваются в мгновение ока. Не зря они признаны лучшими охотниками планеты среди пернатых. Самые быстрые, зоркие. И желанные для браконьеров. Один обученный балобан - это 100 тысяч долларов чистой прибыли для преступников. За последние 20 лет почти истребили популяцию. А восстанавливают ее в подмосковном питомнике лучшие умы биофака МГУ по эксклюзивной методике.

"Их прадедушки и прабабушки были исходно отловлены в природе. По разрешению, которое выдавалось в Минэкологии. Они приобрели уже опыт охоты на добычу. Это все было сделано в условиях питомника", - рассказал Евгений Сарычев, директор питомника редких видов птиц "Витасфера".

В Хакасии на долгожданных гостей не нарадуются.

"Птицы молодые, годовалые, полностью приспособленные. Из 50 птиц, которых мы выпускаем, у нас 26 девочек, 24 мальчика. Я уверен, что девчонки справятся. А парни от них точно не отстанут", - говорит Сергей Рыбаков, генеральный директор фонда "Природа и люди".

Девчонки с первых же секунд дают понять, кто на Хакасских просторах теперь главный. Что касается местных грызунов, то на них сейчас - главная надежда. Длиннохвостых сусликов в хакасских степях предостаточно. Правда, выпускники столичного питомника их никогда в глаза не видели. Специалисты уверены: эти соколы не промахнутся.

"Ландшафты заповедника, его степная часть оптимальны для обитания этого вида, пригодны, с хорошей кормовой базой", - указал Виктор Непомнящий, директор заповедника "Хакасский".

Специалисты не ошиблись. Птицы словно благодарят людей, не спеша улетать.

"Приживаемость у них очень высокая. И мы надеемся, что они останутся здесь, в этом регионе. И полетят в другие места - в Тыву в том числе", - сказал Сергей Рыбаков, генеральный директор фонда "Природа и люди".

У ученых впереди немало работы - проследить, как соколы прижились, как питаются, как размножаются. Красивые птицы высокого полета.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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