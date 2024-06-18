Мужчин, полных и любителей пива: кого комары кусают чаще и почему

Эксперт рассказал, каких людей чаще кусают комары

Крупные мужчины, предпочитающие одежду черного или голубого цвета, и, возможно, подвыпившие. Британские ученые составили портрет человека, которого охотнее покусают комары.

Активные и полные

Комары выслеживают жертву по запаху, объяснил изданию Daily Mail эксперт по контролю заболеваний из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, доктор Роберт Джонс. Особенно привлекателен для кровососов углекислый год - он действует как приманка. Более крупные люди выдыхают больше углекислого газа, поэтому их и кусают чаще.

По этой же причине, продолжает Джонс, комары чаще атакуют мужчин, чем женщин, взрослых, чем детей, беременных, чем не беременных. Больше страдают от укусов и люди, которые занимаются спортом.

Запах тела и еда

Привлекает комаров и уникальный запах тела человека. На него влияет наша генетика, микробиота и живущие на поверхности кожи бактерии. При этом сказать точно, какие именно запахи более привлекательны для кровососов, эксперты пока не могут.

Употребление некоторых напитков и еды может либо отпугнуть комаров, либо наоборот их привлечь. Так, запах чеснока естественным образом оттолкнет от вас насекомых (и, скорее всего, не только их), а соленые и сладкие продукты - приманят.

Одно исследование показало, что с большей вероятностью укусят человека, выпившего пиво, чем трезвого. Впрочем, ученые оговариваются, что однозначно утверждать о влиянии того, чтобы вы пьете и едите, на привлекательность для комаров, нельзя.

Предпочтения в одежде

Известно, что насекомые предпочитают одни цвета другим.

Эксперименты показали, что комары охотнее покусают человека в красном, оранжевом, черном или голубом. Это отчасти объясняется особенностью зрения комаров. Так, кожа человека кажется им красно-оранжевой.

Зеленые, синие или фиолетовые цвета кровососущих не особо привлекают, уверяют эксперты.

Расхожий миф

А вот связи между группой крови человека и его привлекательностью для комаров, скорее всего, нет. Хотя некоторые исследования и находили такую взаимосвязь, другие эксперименты оказались безрезультатными. С большей вероятностью вас покусают из-за других причин, резюмирует доктор Джонс.

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