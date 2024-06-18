Неформальная встреча лидеров ЕС в Брюсселе завершилась безрезультатно

Политики не смогли договориться по кандидатурам на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и верховного представителя по дипломатии

27 лидеров так и не смогли договориться, кто займет ведущие должности в Европарламенте. После выборов в него вошли партии, готовые завершить украинскую эпопею. Новым гостям не рады ярые сторонники Киева.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после победы ее партии была уверена, что сразу пойдет на второй срок. Как и Роберта Метсола, которая надеялась сохранить свой пост председателя Европарламента. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, известная жесткой позицией в отношении России, метила на место главного дипломата блока. Однако принять решение собираются на саммите в конце июня после того, как кандидаты представят свои программы. Но понятно, что новое руководство ЕС сохранит курс на противодействие России, уверен премьер Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, все кресла уже негласно распределены.

Другой вопрос - сколько денег готовы вложить европейские страны? После выборов в Европарламент президент Франции рискует не сдержать слово по отправке в Киев военных и истребителей, пишет Bloomberg. Ведь если партия его конкурентов одержит победу на парламентских выборах во Франции, все решения Макрона могут быть заблокированы. И Европа сейчас наблюдает за ситуацией в Париже.

А вот американский президент уверен - несмотря на европейскую турбулентность, деньги будут.

"Рекордное количество союзников по НАТО выполнило обязательство по выделению не менее 2% своего ВВП на оборону. И, на самом деле, это число более чем удвоилось с тех пор, как я вступил в должность", - заявил Байден.

Две трети оборонных расходов европейских стран идут на новые заказы в США, отчитывается Йенс Столтенберг. Но и этого мало. Генсек НАТО предлагает ввести новые финансовые обязательства для союзников. Несмотря на то, что последние такие идеи с треском провалились. В частности, пришлось отказаться от плана помощи на 100 миллиардов из-за сопротивления членов альянса. Не такими конкретными оказались и перспективы вступления Украины в НАТО.

"Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно. Украина должна стать членом НАТО, для этого мы должны быть уверены, что конфликт завершен", - сказал Столтенберг.

То есть принимать или не принимать Украину в НАТО, если такое произойдет, будет уже кто-то другой. Осенью полномочия Столтенберга заканчиваются.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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