В телецентре "Останкино" прощаются с оператором НТВ Валерием Кожиным

Он погиб под обстрелом ВСУ

В московском телецентре "Останкино" во вторник прощаются с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшем под обстрелом ВСУ в Горловке.

На траурной церемонии - многочисленные коллеги, друзья, близкие.

Неонацисты атаковали съемочную группу в минувший четверг. Тяжелые ранения также получил корреспондент Алексей Ивлиев и сопровождавшие офицеры Минобороны. Удар по журналистам в нашем МИДе назвали очередным целенаправленным терактом киевского режима.

Валерию было 46 лет. Почти 20 из них он проработал на НТВ - сначала звукоинженером, а затем телеоператором. Неоднократно находился в командировках в горячих точках.

Похоронят Кожина в родном Калязине.

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