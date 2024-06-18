В телецентре "Останкино" прощаются с оператором НТВ Валерием Кожиным

Он погиб под обстрелом ВСУ
В московском телецентре "Останкино" во вторник прощаются с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшем под обстрелом ВСУ в Горловке.
На траурной церемонии - многочисленные коллеги, друзья, близкие.
Неонацисты атаковали съемочную группу в минувший четверг. Тяжелые ранения также получил корреспондент Алексей Ивлиев и сопровождавшие офицеры Минобороны. Удар по журналистам в нашем МИДе назвали очередным целенаправленным терактом киевского режима.
Валерию было 46 лет. Почти 20 из них он проработал на НТВ - сначала звукоинженером, а затем телеоператором. Неоднократно находился в командировках в горячих точках.
Похоронят Кожина в родном Калязине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"