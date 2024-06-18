Путин написал статью для ведущего северокорейского издания. Главные тезисы

Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство

На улицах Пхеньяна - российские флаги и портреты Владимира Путина. Статья российского президента - на передовице главного СМИ КНДР "Нодон Синмун". В переводе на русский - "Народная газета". Накануне первого за 24 года официального визита в Северную Корею Путин напоминает о многолетней дружбе двух народов.

В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию. Советский Союз первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику, установив с ней дипломатические отношения.

И 80 лет спустя Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнерство. Путин подчеркивает: Россия высоко ценит твердую поддержку КНДР и в вопросах проведения специальной военной операции на Украине. Пхеньян для Москвы - убежденный единомышленник и сторонник, который готов решительно противостоять глобальной неоколониальной диктатуре коллективного Запада.

США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооруженный государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам.

Но как бы Вашингтон ни старался, подчеркивает президент, попытки сдержать и изолировать Россию провалились. Страна идет вперед, продолжает уверенно наращивать экономический потенциал и развивается в самых разных сферах.

Отрадно, что наши корейские друзья, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития.

В планах и дальше развивать гуманитарное взаимодействие между двумя странами. Речь, в частности, о развитии туризма, интеграции культурных, молодежных и образовательных программ, а также сотрудничестве между российскими и корейскими вузами. Ведь это, подчеркивает Путин, очеловечивает общение между народами, а значит, и укрепляет доверие.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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