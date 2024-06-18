Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

У регионов - много общих интересов, в частности - в области автомобилестроения

Вторник - второй день официального визита мэра Москвы в Китай. Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром города Хэфэй Ло Юньфэном.

В результате стороны подписали протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества. Как отметил Собянин, у Москвы и китайской провинции Аньхой много общих интересов, в частности - в области автомобилестроения.

Подписанный документ положит начало тесному взаимодействию в таких сферах, как торговля и экономика, инновации и транспорт, градостроительная деятельность, образование и спорт, здравоохранение, а также - культура и туризм.

"Первоклассная промышленность, ведущие в стране научно-технологические проекты, замечательное сельское хозяйство, удивительной красоты регион с огромным туристическим потенциалом, конечно, не могут не привлекать к вам внимание. Наверное, неслучайно, что около двух десятков российских регионов так или иначе сотрудничают с вашей провинцией. На мой взгляд, у Москвы и Аньхоя есть огромный потенциал для глубокого стратегического сотрудничества", - сказал Собянин.

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