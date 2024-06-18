ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

10:54
  • вторник
  • 18 июня 2024

У регионов - много общих интересов, в частности - в области автомобилестроения

Вторник - второй день официального визита мэра Москвы в Китай. Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром города Хэфэй Ло Юньфэном.

В результате стороны подписали протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества. Как отметил Собянин, у Москвы и китайской провинции Аньхой много общих интересов, в частности - в области автомобилестроения.

Подписанный документ положит начало тесному взаимодействию в таких сферах, как торговля и экономика, инновации и транспорт, градостроительная деятельность, образование и спорт, здравоохранение, а также - культура и туризм.

"Первоклассная промышленность, ведущие в стране научно-технологические проекты, замечательное сельское хозяйство, удивительной красоты регион с огромным туристическим потенциалом, конечно, не могут не привлекать к вам внимание. Наверное, неслучайно, что около двух десятков российских регионов так или иначе сотрудничают с вашей провинцией. На мой взгляд, у Москвы и Аньхоя есть огромный потенциал для глубокого стратегического сотрудничества", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин в Китае
Сергей Собянин в Китае
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.