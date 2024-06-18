Путин прилетел в Якутск

Оттуда он направится в КНДР и Вьетнам

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Якутию.

В ходе визита республики глава государства оценит достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности, передает корреспондент РИА Новости.

Также запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым, со специалистами на Дальнем Востоке и с учащимися Высшей школы музыки имени Босикова.

Как ожидается, из Якутии Путин вылетит в Северную Корею (18-19 июня) и Вьетнам (19-20 июня).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"