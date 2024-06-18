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Путин прилетел в Якутск

09:29
  • вторник
  • 18 июня 2024

Оттуда он направится в КНДР и Вьетнам

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в Якутию.

В ходе визита республики глава государства оценит достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности, передает корреспондент РИА Новости

Также запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым, со специалистами на Дальнем Востоке и с учащимися Высшей школы музыки имени Босикова.

Как ожидается, из Якутии Путин вылетит в Северную Корею (18-19 июня) и Вьетнам (19-20 июня).

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