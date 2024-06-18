Залповые ливни накрыли Московский регион

Основной удар принял на себя Подольск

Приморье заливает. Рушатся мосты и переезды. Пытавшиеся преодолеть бурлящую речку Максимовка вахтовики крепко застряли и спасались на крыше своей машины. На Сахалине власти планируют ввести режим чрезвычайной ситуации - оползень заблокировал и повредил трассу. Масштаб разрушения - очень большой.

Мощный циклон накрыл Нижний Новгород. Синоптики о нем, конечно, предупреждали. Но такого напора стихии никто не ожидал. Город встал за несколько минут. Дороги превратились в бурлящий поток. Зонтики - бессильны. Затоплены подвалы, лестничные клетки. От воды нельзя укрыться даже в общественном транспорте.

А под Магнитогорском все говорят не о водопадах, а о торнадо. Дождь, град, сильный ветер - дело привычное. Но такие воронки здесь - редкость.

Столичный регион тоже во власти водной стихии. Залповые ливни уже который день заставляют брать с собой не только резиновые сапоги, но и дождевики. Основной удар принял на себя подмосковный Подольск. Здесь провели заседание экстренного штаба. Ураганный ветер и ливень повредили энергетические и транспортные коммуникации, а также кровли 156 многоквартирных домов. Последствия устраняются. Синоптики утешают как могут. Обещают завтра потепление.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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