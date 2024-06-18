ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отравления с признаками ботулизма выявили в Подмосковье

09:56
  • вторник
  • 18 июня 2024

Все пострадавшие госпитализированы

В Московской области шесть человек попали в больницы с признаками ботулизма.

Случаи отравления зафиксированы в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове, пишет telegram-канал "112". Пострадавшие ели салат лобио из сервиса "Кухня на районе", а одна девушка – роллы из "Перекрестка". Всем пациентам ввели противоботулиническую сыворотку.

По данным на утро 18 июня ботулизм зафиксирован в Москве (121), Нижнем Новгороде (14), Казани (14) и Подмосковье (6). По стране идут массовые проверки производителей.

Ботулизм - опасное инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Если вовремя не получить медицинскую помощь, то могут наступить серьезные изменения со стороны легких и сердца, возможна остановка дыхания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.