Отравления с признаками ботулизма выявили в Подмосковье

Все пострадавшие госпитализированы

В Московской области шесть человек попали в больницы с признаками ботулизма.

Случаи отравления зафиксированы в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове, пишет telegram-канал "112". Пострадавшие ели салат лобио из сервиса "Кухня на районе", а одна девушка – роллы из "Перекрестка". Всем пациентам ввели противоботулиническую сыворотку.

По данным на утро 18 июня ботулизм зафиксирован в Москве (121), Нижнем Новгороде (14), Казани (14) и Подмосковье (6). По стране идут массовые проверки производителей.

Ботулизм - опасное инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Если вовремя не получить медицинскую помощь, то могут наступить серьезные изменения со стороны легких и сердца, возможна остановка дыхания.

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