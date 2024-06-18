Адель захейтили за платье от Юдашкина: "А потом вы наденете российскую военную форму?"

Певица выбрала для юбилейного выступления платье от дома Юдашкина

Певица Адель столкнулась с волной критики из-за выступления на юбилейном концерте в платье российского происхождения.

В минувшее воскресенье британская исполнительница выступала в Лас-Вегасе. На сцену певица вышла в наряде, созданном модным домом Валентина Юдашкина.

Как рассказали в пресс-службе бренда, платье создали мастера дома под руководством дочери Валентина Юдашкина Галины. Платье создавалось по мотивам розового образа из последней коллекции, только черного цвета. На пошив наряда ушло около двух месяцев.

Впрочем, подписчики Адель в Instagram (cоцсеть запрещена в России) выбор певицы не оценили. По мнению комментаторов, платье "залито кровью", потому что Валентин Юдашкин создал форму для российской армии:

"Вы могли выбрать любого дизайнера в мире, но выбрали человека, который работает на российскую армию", "Твое платье покрыто кровью украинского народа", "Носить русские бренды - это не ОК", "А потом вы наденете российскую военную форму?"

Не смутило подписчиков, указывающих на участие Валентина Юдашкина в создании платья, и то, что кутюрье скончался больше года назад.

Сама Адель на нападки хейтеров пока не отреагировала.

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