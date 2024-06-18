Трех человек задержали по делу о массовом отравлении в Москве

Выявлен факт незаконной миграции

В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении блюдами из службы доставки.

Это фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества, сообщили в СКР. Название компании в Следкоме не раскрыли, однако ранее СМИ писали, что проблемную еду нашли у "Кухни на районе".

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также во время расследования был выявлен факт незаконной миграции - несколько иностранцев незаконно зарегистрировались по месту пребывания.

По данным на утро 18 июня ботулизм зафиксирован в Москве (121), Нижнем Новгороде (14), Казани (14) и Подмосковье (6). По стране идут массовые проверки производителей.

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