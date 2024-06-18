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Сеть "Леруа Мерлен" объявила о ребрендинге. Новое название вызвало волну шуток в соцсетях

11:21
  • вторник
  • 18 июня 2024

Теперь магазины будут называться "Лемана Про"

Компания "Леруа Мерлен" в России решила сменить название. Теперь сеть строительных магазинов будет называться "Лемана Про" (Lemana Pro).

Новый логотип представляет собой домик, состоящий из двух частей - более светлой и более темной.

В компании сообщили, что ребрендинг магазинов будет проходить поэтапно. Он включит в себя замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и других элементов. 

Первые магазины обновят уже к концу этого года. Полностью ребрендинг завершится в 2025 году, заявляют в компании.

Пользователи соцсетей отнеслись к ребрендингу "Леруа Мерлен" с иронией, а новое название стало объектом для шуток.

"Надо было назвать "Ля ремонт", "Мурлен Мерло" - теща так называет", "Дальше Лемана PRO MAX будет?", "Лемана Про — и точка".

В конце 2022 года французская группа компаний ADEO, владеющая Leroy Merlin, решила передать российский бизнес местному менеджменту. В марте 2024 года российский "Леруа Мерлен" сменил название юридического лица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид". 

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