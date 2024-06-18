Британские СМИ выдали кадры прилета Путина в Якутск за визит в КНДР

Путин направится в Пхеньян только вечером

Британский телеканал Sky News по ошибке выдал кадры прилета президента Владимира Путина в Якутск за визит в Северную Корею.

В транслируемом видеоряде Путин спускается по трапу в аэропорту Якутска, а ведущий за кадром рассказывает о первом с 2000 года визите российского лидера в Северную Корею, передает RT.

Как ожидается, Путин направится в КНДР после посещения Якутска. В республике глава государства оценит достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности.

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