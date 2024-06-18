Восемь человек погибли в массовом ДТП в Рязанской области

13 человек пострадали

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Рязанской области, где погибли восемь человек.

Авария произошла на 273-м километре трассы М-5 "Урал" в Шиловском районе. Столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек скончались на месте, 13 человек пострадали, в том числе трое детей, заявили в региональной прокуратуре.

На месте трагедии проводится предварительное расследование, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Работают экстренные службы.

В пресс-службе ГАИ отметили, что причиной массового ДТП стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.

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