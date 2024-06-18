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Путин заявил, что идея моста на Сахалин не забыта

12:43
  • вторник
  • 18 июня 2024

Работа над проектом продолжается

Разработка проекта моста на остров Сахалин продолжается.

Развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь текущий век, в Якутии нужно развивать энергетические мощности, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с местными жителями.

"Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа большая, капиталоемкая", - подчеркнул глава государства (цитата по РИА Новости). 

Сейчас остров Сахалин с материковой частью России связывает паромная переправа. Власти неоднократно поднимали вопрос о необходимости связи острова с материковой частью. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что на реализацию проекта потребуется порядка 300 миллиардов рублей.

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