Собянин: Намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

Развивать планируют торговлю, транспорт, технологии умного города и не только

Не просто дружба, а тесное сотрудничество теперь будут связывать Москву и китайскую провинцию Аньхой. Совместные проекты буду реализовывать в самых разных сферах - это торговля, экономика, инновации, транспорт, здравоохранение, образование. Одно из основных направлений - автомобилестроение. Сотрудничество в этой области уже успешно ведется, отметил Сергей Собянин на встрече с китайскими коллегами.

"Правительство Москвы совместно с предприятием “КамАЗ” начало работу по восстановлению автомобилестроения в Москве. Хотел поблагодарить ваше предприятие JAC Motors, которое выступило, по сути дела, стратегическим партнером в этой работе. Буквально в течение нескольких месяцев нам удалось перезапустить производственную площадку и начать выпускать автомобили под брендом "Москвич". В настоящее время "Москвич" совместно с JAC Motors является одной из самых продвинутых площадок по локализации производства углубленного сотрудничества с вашим предприятием и выпуску машин в России на тех площадках, которые были освобождены западными инвесторами", - отметил столичный мэр.

Уже в этом году предприятие переходит на мелкоузловую сборку, и локализация производства совместно с JAC Motors будет продолжена, сообщил Сергей Собянин. Губернатор провинции Аньхой Ван Цинсянь также высоко оценил перспективы сотрудничества в этой области.

"Автомобильная промышленность - важнейшая отрасль, которую мы развиваем. В нашей провинции расположено семь автомобильных предприятий и больше 4 тысяч предприятий по производству запчастей и обслуживанию автомобилей. В прошлом году в Аньхое произведено около 2,5 миллиона автомобилей - мы занимаем второе место в стране", - сказал он.

Во вторник Сергей Собянин и Ван Цинсянь подписали протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества между Москвой и провинцией Аньхой. Это один из самых быстро развивающихся регионов Китая и важная промышленная база страны на востоке. Сергей Собянин особенно подчеркнул высокий уровень развития инноваций.

"Первоклассная промышленность, ведущие в стране научно-технологические проекты, замечательное сельское хозяйство, удивительной красоты регион с огромным туристическим потенциалом, конечно, не могут не привлекать к вам внимание. Наверное, не случайно, что около двух десятков российских регионов так или иначе сотрудничают с вашей провинцией. На мой взгляд, у Москвы и Аньхоя есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, глубокого стратегического сотрудничества", - подчеркнул Собянин.

Встреча прошла в рамках официального визита Сергея Собянина в Китай. Накануне мэр Москвы посетил Пекин и обсудил сотрудничество на уровне двух столиц. Объем торговли между Россией и Китаем активно растет. В 2023 году он составил около 227 миллиардов долларов. При этом почти половина товарооборота приходится на Москву.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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