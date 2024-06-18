Капитальный ремонт продолжается

Свыше 70 новых опорных балок установили на Краснопресненском путепроводе, две из них монтировали минувшей ночью. Так продолжается капитальный ремонт важного дорожного объекта в центре Москвы.

Путепровод был построен в начале 60-х годов. За это время балки сильно износились, потребовался даже не ремонт, а замена. Новые конструкции изготавливают на Дмитровском заводе. Оттуда их доставляют на специальных машинах. Делают это ночью, чтобы не усложнять дорожную ситуацию в городе. Монтаж балок происходит сразу же. Как говорят рабочие - прямо с колес.

"Мы монтируем балку длиной 27 метров, массой 47 тонн. Сама работа заключается в том, что предварительно устанавливаются по геодезическим отметкам опорные части, проверяются строительным контролем заказчика и проектной организацией, после этого дается разрешение на монтаж балок", - рассказал Андрей Клыбик, представитель подрядной организации.

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