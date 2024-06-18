На конференции ФСИН обсудили защиту прав человека

Были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются люди, попавшие в условия изоляции

Соблюдение и защиту прав человека в местах принудительного содержания обсуждали во вторник на специальной конференции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме сотрудников ведомства, в ней приняли участие депутаты Госдумы и уполномоченные по правам человека. Вместе они обозначили проблемы, с которыми сейчас сталкиваются люди, попавшие в условия изоляции. Речь идет о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Обсуждали, как им могут помочь государственные и общественные организации во время нахождения в местах принудительного содержания и после освобождения.

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