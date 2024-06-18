ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На конференции ФСИН обсудили защиту прав человека

15:06
  • вторник
  • 18 июня 2024

Были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются люди, попавшие в условия изоляции

Соблюдение и защиту прав человека в местах принудительного содержания обсуждали во вторник на специальной конференции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме сотрудников ведомства, в ней приняли участие депутаты Госдумы и уполномоченные по правам человека. Вместе они обозначили проблемы, с которыми сейчас сталкиваются люди, попавшие в условия изоляции. Речь идет о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Обсуждали, как им могут помочь государственные и общественные организации во время нахождения в местах принудительного содержания и после освобождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конференция
Конференция
Конференция
Конференция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.