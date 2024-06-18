Театр Наций предложил необычное прочтение романа "Отцы и дети"

Действие спектакля перенесено из 19 века во времена перестройки

Холоден, язвителен, для него не существует идеалов и авторитетов. Снова на сцене - главный нигилист всех времен и народов Евгений Базаров. Самый знаменитый роман Тургенева в свое время наделал много шума. Сюжет сейчас известен любому ребенку. А вот режиссер спектакля Семен Серзин признался - в школе роман "Отцы и дети" не читал.

"Мне казалось, что это какая-то махровая литература про противостояние поколения одного и другого, что одни хотят научить других, а эти бунтуют. Я прочитал и понял, что такого конфликта там нет, что родители говорят - жить надо так", - говорит Серзин.

А есть - разные жизненные ценности и поиск каждым своего пути. Неслучайно место действия - железнодорожная станция.

"Роман такой, что его нельзя уместить в одно пространство, нужно было придумать какой-то конструктор, который был бы единым местом действия. И возникла эта железная дорога, это перепутье", - продолжает режиссер.

Время действия - годы перестройки. В текст Тургенева вплетаются еще и два фильма, ставшие настоящим откровением тогда, в восьмидесятые - "Асса" и "Легко ли быть молодым" . И фрагменты интервью рок-кумиров тех лет - Александра Башлачева и Егора Летова.

И, конечно же, вся эта история - о любви. Холодная красавица Одинцова, в которую влюблен Базаров, - Ирина Старшенбаум.

"Это чувство, с которым она столкнулась, оно больше, чем она сама. И она выбирает, конечно же, испугавшись его, вернуться к своей прежней жизни, в которой все аккуратно, хорошо упаковано и очень ровно. Чтобы такой мужчина, как Базаров, не расшатывал эту ее идеальную структуру", - объясняет актриса.

Фенечку, которая тоже попала под обаяние Базарова, играет Александра Бортич.

"Вдруг ее маленький мирок пошатнулся с появлением вот этих молодых парней в этом спокойном укладе жизни. И получилось то, что получилось", - размышляет она.

Есть в спектакле и неожиданный очень юный персонаж в исполнении одиннадцатилетнего Андрея Титченко.

"Моя роль - это аллегория Базарова, как бы его сон, но это как бы я и сам же Базаров в детстве, это маленький ангел, который в каждом из нас, внутри, и он советует, как правильные поступки совершать", - говорит Андрей.

Спектакль - повод взглянуть на Базарова по-новому. Кто он? Бунтарь? Жертва собственных идей? Или же просто человек, ни при каких обстоятельствах не способный стать счастливым?

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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