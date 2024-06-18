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"Думал, что сломаются уши": Путин высказался о холодах в Якутии

13:07
  • вторник
  • 18 июня 2024

Президент рассказал о своей поездке в 2006 году

Президент России Владимир Путин рассказал про свой приезд в Якутию зимой, когда было 50 градусов мороза.

Путин приезжал в Якутию в начале 2006 года, где встретил Рождество. Комментарий главы государства о суровых якутских морозах опубликовал журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем telegram-канале.

"До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши. Но ничего", - рассказал Путин.

В настоящий момент Путин находится с визитом в Якутске. Температура воздуха составляет +20 градусов.

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