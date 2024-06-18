Беспилотники, налоги, развитие Дальнего Востока: главные заявления Путина в Якутске

Следом российский лидер отправится с государственным визитом в Северную Корею

Владимир Путин спускается по трапу в аэропорту Якутска, однако британский телеканал Sky News, показывая видео, поспешил написать, что это КНДР. Чем лишь подтвердил растущее беспокойство западных СМИ, которое вызывает сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Впрочем, пока Путин погружен в темы развития российских регионов. Например, в сфере IT.

На выставке достижений креативных и информационных технологий президенту рассказали об успешном развитии сети региональных IT-центров. Владимир Путин поддержал идею создания на территории Якутии суперкампуса, который объединит сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. Серьезные усилия здесь вкладывают в обучение детей робототехнике - в том числе онлайн занимаются школьники из ДНР. Они вышли на связь с президентом.

"Уверен, что, объединяя усилия по этому ключевому направлению, нас всех ждет очень хороший результат. В том числе для новых территорий, которые на самом деле являются историческими российскими. И мы очень рады, что сейчас имеем возможность вас поддержать. И создать условия, чтобы вы добивались значимых, интересных результатов. И для всей страны, и для каждого и вас", - сказал глава государства.

Показали президенту российские беспилотники, которые производят на Дальнем Востоке, а используют в зоне СВО. На полигоне в Якутии готовят операторов дронов и снайперов. Кроме того, инструкторы ездят на фронт.

На встрече с жителями Дальнего Востока речь снова зашла о беспилотниках.

"Беспилотный транспорт авиационный - очень перспективный для таких расстояний. Здесь, конечно, нужно решать административно-правовые задачи. Мы посмотрели сейчас на выставке, какие вещи ребята здесь делают. Беспилотный летательный аппарат может что угодно принести, сесть или сбросить. Конечно, надо это развивать. У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. И будем дальше это создавать. В том числе и на Дальнем Востоке", - заверил президент.

В зале присутствовали в том числе те, кто принял решение переехать в Якутию. Путин это высоко оценил - государство последовательно увеличивает объем поддержки жителей Дальнего Востока.

"Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь 21 век. Без всякого преувеличения. Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы. Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа - большая, капиталоемкая, но тем не менее это все не забыто, не выброшено. Нам нужно здесь развивать энергетические мощности. Нам нужно развивать здесь подготовку кадров, образование развивать. Здесь очень много интересных направлений деятельности. И они весьма перспективны", - отметил российский лидер.

Обсуждали на встрече и совершенствование налоговой системы, окончательные изменения могут быть приняты в августе. Путин считает, что северные надбавки должны быть "вынесены за скобки" при начислении НДФЛ.

"Есть особенности на севере, и вот эти северные надбавки - они выплачиваются за особые условия, за те непростые и сложные условия климатические, в которых живут люди и специалисты, работающие на этих территориях. При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - уточнил Путин.

Ведь российская Сибирь зимой - регион действительно суровый.

"Температуры такие, конечно. Я помню, зимой приезжал - минус 50. До ушей боялся дотрагиваться, сломаются уши, думал", - пошутил президент.

Программа Дальневосточной ипотеки, по словам Путина, будет сохранена и расширяется на участников СВО.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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