Фонду "Все для Победы" исполнилось два года

К дате приурочен ряд мероприятий

Во вторник, 18 июня, исполнилось два года фонду "Все для Победы". К дате приурочен ряд мероприятий.

Так, на пресс-конференции в Москве руководители проекта рассказали о поддержки бойцов и об итогах работы "Кулибин-клуба" - там помогают инженерам внедрять в серийное производство их разработки для нужд спецоперации.

Лучшие технологические новинки представили на выставке. А вечером на торжественной церемонии вручат награды гражданам, которые своим трудом приближают победу.

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