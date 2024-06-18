В Северодвинске незнакомец убедил ребенка открыть и поджечь газ

Чудом удалось избежать трагедии

В Архангельской области неизвестный мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ в квартире.

Инцидент произошел в Северодвинске. 11-летний мальчик ответил на звонок, поступивший на мобильный телефон. Неизвестный мужчина представился начальником отца. Он сообщил, что в квартире следует открыть конфорки газовой плиты – это якобы необходимо для грядущей проверки. После этого злоумышленник попросил ребенка поджечь газ.

Трагедии чудом удалось избежать – домой внезапно вернулся отец мальчика. Он прервал разговор с незнакомцем и проветрил помещение, передает РИА Новости.

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, совершённого общеопасным способом. Преступника ищут.

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