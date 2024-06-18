Противник понес серьезные потери

Четыре украинские бригады потерпели поражение в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки.

Поражение живой силе и технике противника нанесла российская группировка "Юг" в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, отметили в военном ведомстве.

Украинская армия на данном участке фронта потеряли до 665 военных и пять единиц техники, также уничтожен полевой склад боеприпасов.

Накануне Вооруженные силы России уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы на харьковском направлении.

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