Участниками ДТП на Северо-Восточной хорде стали 18 машин

У грузовика отказали тормоза

18 машин получили повреждения в массовой аварии на Северо-Восточной хорде во вторник.

ДТП произошло в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Машины стояли на светофоре, когда грузовик MAN потерял управление. Фура оказалась между двумя рядами и на полном ходу начала таранить автомобили с обеих сторон.

Обошлось без пострадавших. А вот машины оказалась повреждены: кто-то из владельцев отделался сломанным зеркалом и царапинами на бампере, а у многих - вмятины на багажниках и боках. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

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