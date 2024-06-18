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Участниками ДТП на Северо-Восточной хорде стали 18 машин

14:59
  • вторник
  • 18 июня 2024

У грузовика отказали тормоза

18 машин получили повреждения в массовой аварии на Северо-Восточной хорде во вторник.

ДТП произошло в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Машины стояли на светофоре, когда грузовик MAN потерял управление. Фура оказалась между двумя рядами и на полном ходу начала таранить автомобили с обеих сторон.

Обошлось без пострадавших. А вот машины оказалась повреждены: кто-то из владельцев отделался сломанным зеркалом и царапинами на бампере, а у многих - вмятины на багажниках и боках. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

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ДТП на Северо-Восточной хорде
ДТП на Северо-Восточной хорде
ДТП на Северо-Восточной хорде
ДТП на Северо-Восточной хорде
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