Виллу Софии Ротару в Крыму захотели отдать под госпиталь для участников СВО

Активисты уверены, что особняк в Ялте певица купила незаконно

В Крыму решают судьбу виллы Софии Ротару. Ее могут переоборудовать под госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения участников специальной военной операции.

Отдать особняк стоимостью два миллиарда рублей под санаторий предложили активисты движения "Ветераны России". Они направили обращения в адрес генпрокурора Игоря Краснова, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии виллы, пишет Telegram-канал SHOT.

Ротару купила здание 19 века в Ялте еще в 1996 году. Особняк вскоре превратился в лакшери-отель "Вилла София". Активисты уверены, что недвижимость Ротару купила с нарушением закона.

Вопрос о судьбе принадлежащего Софии Ротару особняка неоднократно поднимался с начала СВО. В начале года сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель и превратить его в Дворец бракосочетания. Тогда идея не получила ход.

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