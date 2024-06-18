Мужчина расстрелял людей на заводе в Рязани

Один из пострадавших погиб
Один человек погиб в результате перестрелки на одном из предприятий Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Стрелять из охотничьего ружья начал мужчина.
Отмечается, что конфликт возник из-за имущественного спора. Злоумышленник, 66-летний житель Рязани, сделал три выстрела из гладкоствольного оружия. В итоге – один убитый и один раненый.
Жертвой преступника стала женщина. Мужчина, который был там же, получил ранения. Стрелок задержан.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"