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Мужчина расстрелял людей на заводе в Рязани

15:43
  • вторник
  • 18 июня 2024

Один из пострадавших погиб

Один человек погиб в результате перестрелки на одном из предприятий Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Стрелять из охотничьего ружья начал мужчина.

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Отмечается, что конфликт возник из-за имущественного спора. Злоумышленник, 66-летний житель Рязани, сделал три выстрела из гладкоствольного оружия. В итоге – один убитый и один раненый.

Жертвой преступника стала женщина. Мужчина, который был там же, получил ранения. Стрелок задержан. 

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