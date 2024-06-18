Сергей Собянин сообщил, что в Москве будет построена 21 новая поликлиника

Там имеется достаточное число врачей самых востребованных специальностей

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту. Так, 81 поликлиника построена в городе с 2011 года.

"Большая часть из них — 44 здания — возведена за счёт города, остальные — на внебюджетные средства. В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых на Ленской и Автозаводской улицах", - сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

В простроенных по новому московскому стандарту поликлиниках имеется достаточное число врачей самых востребованных специальностей, также там используется самое современное оборудование и передовые цифровые технологии.

"В планах до конца 2027 года построить ещё 21 поликлинику, в том числе 5 — за счёт инвесторов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что модернизация инфраструктуры и современное оборудование позволяют внедрять клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям.

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысила 79 лет. Это стало возможным во многом благодаря развитию системы столичного здравоохранения.

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