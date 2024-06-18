В Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газ

Пострадали два слесаря

Два слесаря пострадали при взрыве газового баллона в подвале жилого дома в подмосковной Лобне.

Инцидент произошел 18 июня. Двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении. В ходе работ произошел взрыв газового баллона. Рабочие получили ожоги тела различной степени тяжести.

Следственный комитет по Московской области начал проверку. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Северодвинске незнакомец во время телефонного разговора убедил ребенка открыть и поджечь газ в квартире. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что домой внезапно вернулся отец мальчика. Он прервал разговор с незнакомцем и проветрил помещение.

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