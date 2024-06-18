Житель Подмосковья поджег свой дом и напал с топором на полицейских

По словам свидетелей, пироман пытался повалить ближайшие к дому деревья

В Подмосковье мужчина поджег свой дом, а потом кинулся на полицейских с топором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции. ЧП произошло в Домодедовском городском округе в деревне Минаево.

По рассказам очевидцев, сразу после поджога мужчина пытался повалить деревья вокруг постройки, чтобы "костер" разгорелся еще сильнее. А когда прибыли пожарные, мешал им тушить пламя. Спасателям пришлось вызвать полицию. В силовиков пироман начал метать топоры и стрелять из травматического пистолета.

В итоге поджигателя задержали. Пожарные потушили пламя и проливают конструкцию. Рядом с домом остался песик маленькой породы.

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