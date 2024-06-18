Синоптики рассказали, когда закончится жара в Москве

В среду закончатся дожди и будет тепло

В Москве заканчивается период относительно жаркой погоды. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что с четверга температура воздуха в столице вернется к климатической норме.

Две декады июня практически полностью были выше нормы и больше соответствовали июльским значениям. Так средняя температура с начала месяца составила 20 градусов. Это на 3,4 градуса больше нормы. Завтра воздух в столице последний раз за июнь прогреется до 28 градусов.

Синоптик отмечает, что в среду дождей уже не будет. Погоду будет формировать гребень антициклона. А далее придут с запада атлантические циклоны и температура понизится до 19-24 градусов. В выходные существенных осадков не ожидается.

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