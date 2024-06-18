На Украине призвали еще снизить возраст мобилизации

Авторы инициативы считают, что в нынешней ситуации человеческих ресурсов может не хватить

В Верховной Раде Украины заявили о необходимости вновь снизить мобилизационный возраст. Предложение внес депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Об этом пишет РИА Новости.

В прошлый раз этот показатель снижали в апреле. Теперь нижняя планка мобилизационного возраста в стране – 25 лет, вместо 27. Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже заявил, что руководство Украины вынуждено будет снизить возраст мобилизации до 18 лет. По мнению российского лидера, таково требование кураторов из США.

18 мая на Украине вступил закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Повестку теперь можно получить в "электронном кабинете призывника". Она будет считаться врученной даже, если получатель ее не видел.

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