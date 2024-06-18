ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине призвали еще снизить возраст мобилизации

18:15
  • вторник
  • 18 июня 2024

Авторы инициативы считают, что в нынешней ситуации человеческих ресурсов может не хватить

В Верховной Раде Украины заявили о необходимости вновь снизить мобилизационный возраст. Предложение внес депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев: Украина может полностью войти в состав России
Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет

В прошлый раз этот показатель снижали в апреле. Теперь нижняя планка мобилизационного возраста в стране – 25 лет, вместо 27. Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже заявил, что руководство Украины вынуждено будет снизить возраст мобилизации до 18 лет. По мнению российского лидера, таково требование кураторов из США.

18 мая на Украине вступил закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Повестку теперь можно получить в "электронном кабинете призывника". Она будет считаться врученной даже, если получатель ее не видел.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мобилизация на Украине
Мобилизация на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.