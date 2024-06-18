Владимир Путин прибыл в КНДР

Президента России встретил Ким Чен Ын

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Пхеньян по приглашению председателя Государственных дел страны. Несмотря на то, что в Пхеньяне три часа ночи, Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

Общение Путина и Ким Чен Ына началось буквально сразу: уже почти дойдя до машин кортежа, лидеры остановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

Затем российский президент пригласил коллегу в свой "Аурус". Владимир Путин сел в лимузин сзади справа, лидер КНДР - слева, и кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

В среду лидеры проведут переговоры, их темой станет двустороннее взаимодействие в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях. По итогам встречи состоится подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который наметит перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Пхеньяна во всех сферах, включая вопросы безопасности.

Вашингтон пристально следит за визитом. Как выразились в Белом доме, углубление связей России и КНДР должно беспокоить всех.

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