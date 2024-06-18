Мишустин поставил задачи по развитию агропрома

Наша страна полностью обеспечивает себя большинством продуктов

До 2030 году объемы производства агропрома должны увеличиться на четверть, поставки за рубеж - вырасти на 50%. Такие задачи поставил глава кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии. Она была посвящена реализации национальных проектов.

Россия полностью обеспечивает себя большинством продуктов. И несмотря на санкции, отечественный агропром активно продвигает сельхозпродукцию на экспорт.

Наша страна - лидер по поставкам пшеницы. На втором месте по экспорту зернобобовых, подсолнечному и рапсовому маслам, и на третьем - по ячменю. Среди приоритетов - инвестиции в основной капитал российских агропредприятий. Это необходимо для обеспечения технологической независимости отрасли. Ещё один важный акцент - селекция и выпуск российских ветпрепаратов. На сессии речь шла и о создании нового нацпроекта. Он называется "Продолжительная и активная жизнь".

"Главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан. В прошлом году был достигнут весомый итог – в среднем около 73,5 года. Это больше, чем в СССР и за всю историю современной России", - рассказал Мишустин.

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