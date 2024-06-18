Роспотребнадзор изъял приведшую к отравлениям продукцию

Ведется следствие

По делу о массовом отравлении ботулотоксином в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани задержаны три человека. Это гендиректор "Кухни на районе" Антон Лозин и руководитель отдела качества Елена Машкова. А также Владимир Шин - начальник компании-производителя фасоли, из которой и был сделан тот самый салат лобио. Роспотребнадзор уже изъял более 172 тонн опасной продукции. На данный момент в списке пострадавших почти 200 человек. Однако это число ещё может возрасти.

Казанские врачи отмечают, что за последние два года в республике были зафиксированы 16 случаев ботулизма. А сейчас - 14 за два дня. Это вспышка заболевания, которое без специфического лечения может привести к смерти. Отравившиеся люди госпитализированы. Восемь из них в реанимации.

Источник ботулизма, по словам сотрудников Роспотребнадзора, установлен с практически стопроцентной вероятностью - это салат из красной фасоли лобио. Люди заказывали его через службу доставки.

У службы доставки в Казани со складов изъято 136 порций салата. Ещё 44 - у поставщика. Все отправлены на экспертизу. Эти бактериологические исследования могут длиться до пяти дней. Отмечается, что просроченных продуктов обнаружено не было. Помимо Казани и Москвы, вспышки опасного заболевания зафиксированы в Нижнем Новгороде. В Подмосковье в больницу попали 20 человек с подозрением на ботулизм. 12 из них - в тяжёлом состоянии. Отмечается, что во всех регионах заболевшие - это местные жители.

В компании-производителе салата, а также у поставщика красной фасоли идут обыски. Руководители компаний задержаны. Их допрашивают следователи. Выясняется, на каком этапе еда стала смертельно опасной.

Как заявили в Следственном комитете, на предприятиях по производству еды были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, отсутствовали документы, подтверждающие срок годности продуктов. Не был организован контроль за соблюдением норм производства, условий хранения сырой и готовой продукции.

Следователи так и не нашли протоколы лабораторных исследований воды, смывов, параметров рабочей среды. Возбуждено ещё уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". В Госдуме сегодня предложили отменить действующий мораторий на внеплановые проверки предприятий общественного питания.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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