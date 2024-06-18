Сергей Собянин: На северо-востоке Москвы будет построено еще 5,8 км дорог

Новые дороги улучшат связь между тремя районами

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы. Как отмечается, между Костромской улицей и Юрловским проездом построят путепровод.

Новые дороги улучшат связь между районами Отрадное, Медведково и Свиблово. Всего будет построено 5,8 километра дорог.

"Вместе с путепроводом через ж/д пути, соединяющим улицу Костромскую и Юрловский проезд, появится новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ. Сейчас специалисты строят автомобильную дорогу и пешеходные переходы, переустраивают инженерные сети, делают дождевую канализацию. Готовность объекта — 37%", - сообщается в Телеграм-канале Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы в Зеленограде. Там открылся новый подземный переход к городскому вокзалу. Также отмечается, что строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году.

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