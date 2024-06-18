ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин: На северо-востоке Москвы будет построено еще 5,8 км дорог

18:39
  • вторник
  • 18 июня 2024

Новые дороги улучшат связь между тремя районами

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы. Как отмечается, между Костромской улицей и Юрловским проездом построят путепровод.

Новые дороги улучшат связь между районами Отрадное, Медведково и Свиблово. Всего будет построено 5,8 километра дорог.

"Вместе с путепроводом через ж/д пути, соединяющим улицу Костромскую и Юрловский проезд, появится новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ. Сейчас специалисты строят автомобильную дорогу и пешеходные переходы, переустраивают инженерные сети, делают дождевую канализацию. Готовность объекта — 37%", - сообщается в Телеграм-канале Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы в Зеленограде. Там открылся новый подземный переход к городскому вокзалу. Также отмечается, что строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство эстакады
Строительство эстакады
Строительство эстакады
Строительство эстакады
Дорожное строительство
Дорожное строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.